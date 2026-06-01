Арестованы два финансиста, занимавшихся «разблокировкой» замороженных активов

Столичный суд арестовал по статье о мошенничестве главу брокера «Инвестиционная палата» Алексея Седушкина и руководителя европейского брокера Mind Money Юлию Хандошко, чья деятельность была связана с замороженными активами российских и зарубежных инвесторов. Это следует из судебных материалов, с которыми ознакомилось издание РБК.
Уточняется, что суд рассматривал меру пресечения для них в рамках уголовного дела по части 4 статьи 159 УК России «Мошенничество в составе организованной группы или в особо крупном размере».
Источники портала рассказали, что «Инвестиционная палата» организовывала централизованный обмен активами между российскими и иностранными инвесторами. В рамках обмена иностранные инвесторы на деньги со счетов типа C выкупили у российских зарубежные ценные бумаги, которые были заблокированы из-за европейских санкций. В общей сложности брокер провел сделки на 10,64 миллиарда рублей.
Хандошко помогала при разблокировке иностранных ценных бумаг, которые принадлежали российским инвесторам и также были заморожены из-за санкций, и выплат по ним.