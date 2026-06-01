Суд арестовал главу «Инвестиционной палаты» по делу о мошенничестве

В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Деятельность их компаний связана с замороженными за рубежом ценными бумагами, принадлежащими российским и иностранным гражданам.
Алексей Седушкин является владельцем «Инвестиционной палаты» с 2022 года. Под его руководством организация выступала оператором механизма по обмену заблокированными ценными бумагами между россиянами и иностранцами. В рамках данной схемы зарубежные инвесторы выкупали иностранные акции у граждан РФ, используя средства с заблокированных счетов типа «С». Всего за два этапа обмена «Инвестиционная палата» провела сделки на сумму 10,64 млрд рублей.
Юлия Хандошко оказывала содействие в получении лицензии при разблокировке иностранных ценных бумаг российских инвесторов, которые были заморожены в связи с санкциями. Кроме того, Mind Money предоставляла инвесторам услуги по вложениям в ценные бумаги на международных биржах.
На момент публикации комментариев от представителей «Инвестиционной палаты» и обвиняемой Хандошко на запросы журналистов не поступало.