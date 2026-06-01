На Камчатке в пользу родителей, потерявших ребенка при родах, взыскали 2,7 млн рублей

По данным пресс-службы, супруги обратились в суд с иском к Елизовской районной больнице (ЕРБ) о компенсации морального вреда. Они указали, что женщина состояла в больнице на диспансерном учете по беременности, беременность протекала нормально, но медики не исполнили свои профессиональные обязанности надлежащим образом, а также не провели в полном объеме комплекс диагностических и лечебных мероприятий, что привело к гибели младенца в результате асфиксии при родах. Истица просила взыскать с больницы в свою пользу 10 млн рублей компенсации морального вреда, истец — 7 млн рублей.