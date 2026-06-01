На Камчатке в пользу родителей, потерявших ребенка при родах, взыскали 2,7 млн рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июня. /ТАСС/. Суд в Камчатском крае взыскал в пользу родителей, потерявших ребенка во время родов, более 2 млн рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
По данным пресс-службы, супруги обратились в суд с иском к Елизовской районной больнице (ЕРБ) о компенсации морального вреда. Они указали, что женщина состояла в больнице на диспансерном учете по беременности, беременность протекала нормально, но медики не исполнили свои профессиональные обязанности надлежащим образом, а также не провели в полном объеме комплекс диагностических и лечебных мероприятий, что привело к гибели младенца в результате асфиксии при родах. Истица просила взыскать с больницы в свою пользу 10 млн рублей компенсации морального вреда, истец — 7 млн рублей.
«Определяя размер компенсации морального вреда, принимая во внимание наличие прямой причинно-следственной связи между действиями работников ЕРБ и наступившими последствиями, руководствуясь требованиями разумности, справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд пришел к выводу о взыскании в пользу истицы компенсации морального вреда в размере 1,7 млн рублей, в пользу ее супруга — 1 млн рублей. Решение суда в законную силу не вступило, на него подана апелляционная жалоба», — говорится в сообщении.
Суд признал, что медицинская помощь была оказана с дефектами. В частности, при поступлении женщины в стационар не учли акушерский анамнез, неточно определили предполагаемую массу плода, не учли избыточную прибавку в весе беременной при отсутствии данных об отеках, что является свидетельством наличия крупного плода. Тактика ведения родов была выбрана неправильно (естественные роды вместо кесарева сечения). Родоразрешение должно было проходить в стационаре первого уровня, к которому упомянутая больница не относится.