В Одессе и Сумах прогремели взрывы во время воздушной тревоги

В ночь на 1 июня в нескольких регионах Украины звучали сирены воздушной тревоги. На этом фоне появились сообщения о взрывах сразу в двух крупных городах страны — Одессе и Сумах. Об инцидентах сообщило издание «Общественное. Новости».

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги действовал в Одесской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черниговской и Николаевской областях.

Первые сообщения о взрывах в Одессе начали поступать около полуночи 1 июня. Позже местные власти сообщили о работе средств противовоздушной обороны.

Ранее взрывы гремели в городе Ровно на западе Украины. В этот период воздушная тревога действовала на всей территории Ровненской области.

