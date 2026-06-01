В Одессе и Сумах прогремели взрывы во время воздушной тревоги

В ночь на 1 июня в нескольких регионах Украины звучали сирены воздушной тревоги. На этом фоне появились сообщения о взрывах сразу в двух крупных городах страны — Одессе и Сумах. Об инцидентах сообщило издание «Общественное. Новости».