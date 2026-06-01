Как мошенники обманывают детей на каникулах

Как защитить детей от кибермошенников во время каникул рассказали специалисты Агентства Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка, по повышению финансовой грамотности населения, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Самая большая территория риска — онлайн-игры, предупреждают специалисты издания FinGramota. TikTok, Discord и Telegram — именно там дети чаще всего впервые сталкиваются с мошенниками.

«Схема выглядит почти безобидно. Подростку пишет человек с красивым профилем и предлагает подарок: игровую валюту, редкий предмет, прокачанный аккаунт или доступ к закрытым возможностям. Иногда мошенники маскируются под популярных стримеров или даже под знакомых игроков», — предупреждают эксперты.

Дальше все развивается одинаково:

ссылка; авторизация; просьба ввести код или пароль.

Ребенок уверен, что просто получает бонус, но на самом деле передает доступ к своему аккаунту. После входа через поддельный сайт игровой аккаунт легко потерять, и для подростков это часто становится настоящей трагедией. Поэтому зачастую ребенок готов сделать почти что угодно, чтобы вернуть аккаунт.

«Под угрозой здесь и его собственная безопасность, ведь незнакомцы могут давать разные инструкции, и, конечно же, родительские деньги. Нередки случаи, когда дети сообщали данные банковских карт и счетов родителей только чтобы вновь получить доступ к любимой игре. Самое обидное, что обычно вернуть аккаунт уже невозможно», — отмечают специалисты.

Под угрозой будут находиться и друзья игрока, потому что мошенники не стесняются отправлять сообщения, притворяясь друзьями и знакомыми. И порой ребенка может подвести его доброта и желание помочь. Поэтому угроза здесь двойная и внимательнее нужно быть тоже в несколько раз.

Кроме того, распространяются случаи, когда молодежи предлагают «легкий заработок» за оформление SIM-карты на свое имя с последующей передачей или продажей ее третьим лицам.