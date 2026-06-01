Над шестью районами Воронежской областью ночью сбили 12 дронов ВСУ

Массированную атаку беспилотников ВСУ отразили российские средства противовоздушной обороны в Воронежской области ночью 1 июня. Всего над шестью районами региона сбили 12 БПЛА. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО в небе над шестью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов», — написал он в Telegram-канале.

Власти уточнили, что по предварительным данным мирные жители не пострадали. Разрушения на земле после атаки тоже не зафиксировали. После 5:30 утра в регионе отменили режим воздушной опасности.

Этой же ночью в целях безопасности закрыли аэропорты в регионах Северного Кавказа. Воздушные гавани перестали принимать и отправлять самолёты в Грозном, Владикавказе и Магасе. Спустя небольшой промежуток времени авиагавань в Грозном возобновила работу.

Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше