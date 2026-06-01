Жителя Бердска отправили под суд за кражу более 11 тысяч кубометров газа

Мужчина незаконно подключился к газопроводу для обогрева большого помещения.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура города Бердска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 38-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в краже природного газа. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Следствие установило, что с августа 2025 года по февраль 2026 года мужчина незаконно пользовался газом. Он нашел способ подключиться к газопроводу, чтобы обогревать нежилое помещение. Площадь этого здания составляет 469,1 квадратных метра. При этом у мужчины не было разрешения на ввод газового оборудования в эксплуатацию, и он не заключал договор на поставку природного газа.

В результате своих действий мужчина тайно похитил 11,455 кубометра газа. Это нанесло компании «Газпром Межрегионгаз Новосибирск» материальный ущерб на сумму более 75 тысяч рублей.

Уголовное дело направили в Бердский городской суд.