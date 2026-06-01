Самолет Иркутск — Чита вернулся в аэропорт вылета по технической причине

Борт благополучно приземлился, никто не пострадал.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Самолет, направлявшийся по маршруту «Иркутск — Чита», вернулся в аэропорт вылета 31 мая 2026 года. Как сообщили КП-Иркутск в Восточном межрегиональном СУТ СК России, причиной стала техническая неполадка.

— Борт благополучно приземлился, никто не пострадал. Иркутский следственный отдел на транспорте проводит доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, — добавили в пресс-службе ведомства.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства и причины случившегося. По результатам проверки примут процессуальное решение.

