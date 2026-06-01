Омское метро может получить господдержку

Омский метрополитен может попасть в федеральный реестр незавершённых объектов капитального строительства. Об этом сообщила депутат и экс-мэр Омска Оксана Фадина по итогам заседания Парламентского клуба 30 мая.
Весь май Фадина вместе с региональными министерствами транспорта, строительства и финансов работала над тем, чтобы убедить АО «Росжелдорпроект» в его полномочиях как главного распорядителя бюджетных средств и подтвердить фактически понесённые затраты на подземку. Ключевую роль в сборе платёжных документов за 2006−2008 годы сыграло региональное УФК.
В итоге Росжелдорпроект готовит обращение в Межведомственную комиссию для включения омского метро в реестр и дальнейшей проработки мер господдержки для завершения строительства.
