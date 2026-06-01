В Якутии мошенники похитили из сейфа украшения на 5 млн рублей

Для совершения преступления злоумышленники обманули дочь потерпевшей.

ЯКУТИЯ, 1 июня. /ТАСС/. Жительница Якутска стала жертвой мошенников, которые похитили из сейфа украшения на сумму более 5 млн рублей. Для совершения преступления они обманули 20-летнюю дочь потерпевшей, сообщили в МВД по Якутии.

По данным правоохранителей, 20-летняя студентка столкнулась с мошенниками в интернете. Они обманули ее по схеме, в которой сообщают недостоверную информацию о поддержке родителями вражеской армии.

«Лжесотрудники правоохранительных органов предложили девушке “сотрудничество”, которое заключалось в “сканировании” родительского сейфа. Для данной процедуры девушка спрятала ключи от квартиры под ковриком в подъезде и удалилась в кафе», — проинформировали в ведомстве.

Вернувшаяся домой мать обнаружила, что сейф взломан и опустошен. В нем хранились ювелирные украшения на общую сумму 5 250 000 рублей.

«По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации “Кража”. Всего похищено 66 предметов ювелирных изделий, собранных владелицей в течение 40 лет», — добавили в пресс-службе.