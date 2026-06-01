Обмен активов на 10,64 млрд рублей оказался в центре уголовного дела

Силовики возбудили уголовное дело о мошенничестве против двух представителей финансового рынка, которые работали с замороженными активами российских и иностранных инвесторов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования. По данным издания, оба фигуранта задержаны.