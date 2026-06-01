Обмен активов на 10,64 млрд рублей оказался в центре уголовного дела

Силовики возбудили уголовное дело о мошенничестве против двух представителей финансового рынка, которые работали с замороженными активами российских и иностранных инвесторов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования. По данным издания, оба фигуранта задержаны.
Как утверждают собеседники РБК, речь идет о расследовании по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.
По этой статье максимальное наказание предусматривает до 10 лет лишения свободы. Также суд может назначить штраф до 1 млн рублей и дополнительные ограничения свободы.
Один из фигурантов руководил компанией, которая организовывала обмен активами между российскими и иностранными инвесторами. В рамках этой процедуры иностранные инвесторы выкупали у россиян иностранные ценные бумаги, заблокированные из-за санкционных ограничений.
По данным РБК, за два этапа таких операций были проведены сделки на общую сумму 10,64 млрд рублей.
Второй фигурант связан с европейской брокерской компанией, которая помогала российским инвесторам добиваться разблокировки иностранных ценных бумаг и выплат по ним. В том числе речь шла о получении необходимых разрешений европейских регуляторов.
Кроме того, компания оказывала брокерские услуги и предоставляла клиентам доступ к операциям с ценными бумагами на зарубежных биржах.
