Без вести пропавшую 29-летнюю иркутянку обнаружили мертвой на Камчатке

Пропавшую на Камчатке 29-летнюю иркутянку обнаружили мертвой. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Доброволец».
«Зволева Кристина Олеговна найдена, погибла», — говорится в сообщении поисковиков.
Обстоятельства гибели 29-летней девушки не раскрываются.
Известно, что на Камчатку она прилетела из Иркутска в сентябре 2025 года. Там проживала в Петропавловске. В какой-то момент покинула место проживания, после чего ее контакты с близкими прервались. Поиски пропавшей продолжались почти восемь месяцев.
