Гусев: Силы ПВО уничтожили 12 БПЛА над Воронежской областью, пострадавших нет

Минувшей ночью было нейтрализовано 12 беспилотников над Воронежской областью. Об этом в понедельник утром сообщил губернатор Александр Гусев в «Макс».
«Дежурными силами ПВО в небе над шестью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 12 БПЛА», — написал глава региона.
По предварительной информации, добавил он, пострадавших и разрушений нет.
Гусев также проинформировал об отбое опасности атаки БПЛА в регионе.
