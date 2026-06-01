В Новосибирске ночью перевернулся грузовик со щебнем

На помощь оперативно прибыли другие водители.

Источник: АСТ-54

В ночь на первое июня в Новосибирске на пересечении улиц Есенина и Волочаевской произошло ДТП: самосвал, перевозивший щебень, опрокинулся на бок. Об этом стало известно из сообщений очевидцев, опубликованных в паблике «АСТ-54 Новосибирск».

Горожане рассказали, что на место происшествия оперативно прибыли коллеги водителя. Они пригнали экскаватор и начали перегружать щебень в другой грузовик. На видео, которое было снято на месте, видно, что грузовик лежит на проезжей части.

По данным ГИБДД Новосибирской области, на данный момент нет информации о пострадавших в результате аварии. Причины, по которым самосвал опрокинулся, также остаются неизвестными.

Татьяна Картавых