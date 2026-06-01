Трое детей и женщина погибли в ДТП с грузовиком в Пермском крае

В Пермском крае произошло ДТП с четырьмя погибшими. Трое из них — дети, сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Авария произошла вечером в воскресенье рядом с поселком Суксун. На 113-м километре трассы столкнулись автомобиль MAN с полуприцепом и машина Lada Largus.
Как пояснили в ведомстве, управлявший грузовиком водитель 1977 года рождения не учел дорожные и метеорологические условия и допустил занос полуприцепа на полосу встречного движения, по которой ехала Lada. За рулем легковушки находилась женщина 1982 года рождения.
«В результате ДТП погибли трое несовершеннолетних и водитель легкового автомобиля», — приводит РИА Новости сообщение ГИБДД.
В ГУ МЧС по региону, в свою очередь, сообщили, что на место ДТП выезжали спасатели.
Обстоятельства аварии устанавливаются.