Жителя Артема задержали за насильственные действия в отношении пятерых девочек

В Приморье сотрудники полиции задержали 40‑летнего мужчину по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении пятерых девочек в возрасте 11 и 12 лет.
Жертвами стали девочки из Артема. Инцидент произошел в квартире подозреваемого, где при обыске были найдены женские вещи и другие атрибуты его деятельности.
Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении двух и более несовершеннолетних.
На данный момент подозреваемый находится в следственном изоляторе.