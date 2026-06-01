В Лас-Вегасе задержали подростка за нападение с ножом на лошадей

В Лас-Вегасе правоохранительные органы задержали несовершеннолетнюю девушку по подозрению в нападении на лошадей во время национальных соревнований по родео. По версии следствия, животным были нанесены множественные ножевые ранения.
В ходе расследования установлено, что у подозреваемой был доступ к конюшне, где содержались лошади. Сотрудники полиции обнаружили ее в одном из близлежащих отелей, после чего она была задержана без сопротивления и доставлена в учреждение для несовершеннолетних округа Кларк.
Девушке предъявлен ряд обвинений, связанных с жестоким обращением с животными, включая умышленное причинение вреда и истязание, а также порчу имущества на значительную сумму. Расследование инцидента продолжается.
