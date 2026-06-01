Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Лас-Вегасе задержали подростка за нападение с ножом на лошадей

Полиция Лас-Вегаса задержала несовершеннолетнюю девушку по обвинению в жестоком нападении с ножом на трех лошадей.

Источник: Аргументы и факты

В Лас-Вегасе правоохранительные органы задержали несовершеннолетнюю девушку по подозрению в нападении на лошадей во время национальных соревнований по родео. По версии следствия, животным были нанесены множественные ножевые ранения.

В ходе расследования установлено, что у подозреваемой был доступ к конюшне, где содержались лошади. Сотрудники полиции обнаружили ее в одном из близлежащих отелей, после чего она была задержана без сопротивления и доставлена в учреждение для несовершеннолетних округа Кларк.

Девушке предъявлен ряд обвинений, связанных с жестоким обращением с животными, включая умышленное причинение вреда и истязание, а также порчу имущества на значительную сумму. Расследование инцидента продолжается.

Ранее в Коркино Челябинской области было завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летней местной жительницы, обвиняемой в нападении на сестру во время пьяной ссоры.