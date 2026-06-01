Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО уничтожили 20 украинских дронов над Ростовской областью за ночь

В Ростовской области силы ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников в ходе отражения ночной атаки. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, дроны ВСУ были перехвачены над Каменском-Шахтинским, Волгодонском, а также в ряде районов области, включая Каменский, Кашарский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Морозовский, Шолоховский и Милютинский.

Губернатор уточнил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле в результате атаки не поступала.

В настоящее времени беспилотная опасность в регионе сохраняется.

Также враг этой ночью пытался атаковать Воронежскую область. Средства противовоздушной обороны сбили 12 БПЛА над шестью районами региона. По предварительным данным мирные жители не пострадали.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше