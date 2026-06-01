Силы ПВО уничтожили 20 украинских дронов над Ростовской областью за ночь

По его словам, дроны ВСУ были перехвачены над Каменском-Шахтинским, Волгодонском, а также в ряде районов области, включая Каменский, Кашарский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Морозовский, Шолоховский и Милютинский.
Губернатор уточнил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле в результате атаки не поступала.
В настоящее времени беспилотная опасность в регионе сохраняется.
Также враг этой ночью пытался атаковать Воронежскую область. Средства противовоздушной обороны сбили 12 БПЛА над шестью районами региона. По предварительным данным мирные жители не пострадали.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.