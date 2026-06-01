Оставил пистолет на камине: отца признали виновным в убийстве после выстрела 3-летней дочери

26-летний Майкл Техеда из Уичито (штат Канзас, США) признал вину в убийстве второй степени после того, как его трёхлетняя дочь смертельно ранила в голову младшую сестру (1 год 9 месяцев) из оставленного без присмотра пистолета.

26-летний Майкл Техеда из Уичито (штат Канзас, США) признал вину в убийстве второй степени после того, как его трёхлетняя дочь смертельно ранила в голову младшую сестру (1 год 9 месяцев) из оставленного без присмотра пистолета. Инцидент произошёл в феврале 2025 года.

Техеда также признал себя виновным в двух эпизодах отягчённого создания угрозы жизни ребёнку и в незаконном хранении оружия осуждённым преступником. Приговор будет вынесен 9 июля.

По данным следствия, 28 февраля 2025 года около 20:30 в доме по улице Саут-Санта-Фе в Уичито трёхлетняя девочка взяла пистолет, который отец оставил на камине в гостиной. В этот момент Техеда находился в другой комнате и переодевался. Ребёнок выстрелил в голову младшей сестре Майле Техеде. Девочка скончалась примерно через час в больнице.

Отец сообщил полиции, что снял оружие с пояса, пока смотрел телевизор и дремал вместе со старшей дочерью. Он знал, что девочка раньше проявляла интерес к пистолету. В момент происшествия мать детей отсутствовала дома.

Обстоятельства хранения оружия и предыдущие контакты семьи с правоохранительными органами в материале не раскрываются.

