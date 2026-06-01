Оставил пистолет на камине: отца признали виновным в убийстве после выстрела 3-летней дочери

По данным следствия, 28 февраля 2025 года около 20:30 в доме по улице Саут-Санта-Фе в Уичито трёхлетняя девочка взяла пистолет, который отец оставил на камине в гостиной. В этот момент Техеда находился в другой комнате и переодевался. Ребёнок выстрелил в голову младшей сестре Майле Техеде. Девочка скончалась примерно через час в больнице.