81 сайт закрыла нижегородская полиция за нелегальную продажу лекарств

81 интернет-ресурс, занимавшийся незаконной реализацией лекарственных препаратов, закрыт по итогам операции нижегородской полиции.
Об этом сообщает Главное управление МВД России по Нижегородской области.
Нелегально оказывающие такие услуги сайты’зачистили«в рамках операции под названием “Пангея” — нижегородские полицейские отчитались о её региональном этапе. Всего представители нижегородского отделения Интерпола проконтролировали 418 интернет-порталов и аккаунтов в социальных сетях, чтобы пресечь незаконный оборот лекарственной продукции в Сети.
Напомним, ранее вундеркинд Александр Кравченко рассказал nn.aif.ru о своём проекте «Белый хакер», призванном защитить подростков и детей от кибермошенников.