Мать-организатор пьяных оргий с 14-летними подростками получила 35 лет тюрьмы

52-летняя Шеннон Мари О’Коннор, известная как «мама-вечеринщица» из Лос-Гатоса (город в округе Санта-Клара, штат Калифорния, США), приговорена 28 мая 2026 года к 35 годам и 10 месяцам лишения свободы. Её признали виновной в организации вечеринок для подростков, где она спаивала несовершеннолетних и поощряла сексуальные действия, включая половые акты в отношении пьяных детей.
Суд установил, что О’Коннор проводила как минимум шесть вечеринок в 2020—2021 годах в Лос-Гатосе и других местах. Большинству участников было 14−15 лет. Она покупала алкоголь, в том числе водку и виски, предоставляла презервативы и подталкивала подростков к сексуальным контактам. Некоторые жертвы были настолько пьяны, что не могли дать согласие.
О’Коннор также отговаривала несовершеннолетних рассказывать родителям или полиции о происходящем. В одном из эпизодов она вручила презерватив несовершеннолетнему и буквально затолкала его в комнату к пьяной девочке. На другой вечеринке в новогоднюю ночь она наблюдала и смеялась, пока пьяный подросток совершал сексуальные действия с девочкой.
Жертвы дали показания в суде. Одна из них сообщила, что после случившегося думала о суициде. Другая рассказала, как О’Коннор оставила её в комнате с насильником.
Шеннон О’Коннор была признана виновной по нескольким десяткам эпизодов, включая содействие насильственным сексуальным действиям в отношении детей, создание угрозы жизни и здоровью ребёнка, приставание к детям и воспрепятствование даче показаний. Приговор вынесен 28 мая 2026 года.
Окружной прокурор округа Санта-Клара Джефф Розен назвал произошедшее опасными и вредными действиями, которые нанесли серьёзный ущерб психике подростков.
