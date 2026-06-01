Комсомольчанина задержали за торговлю поддельной красной икрой

Как установлено, в мае горожанин разместил в интернете объявление, на которое отозвались как минимум двое покупателей. Продавец назначил им встречу в Центральном округе и продал одному почти 6 литров якобы красной икры, а второму 4 литра. Дома потерпевшие попробовали продукт и обратились в полицию. Причиненный им ущерб оценен в более 48 тысяч рублей. Экспертиза установила, что под видом красной икры они купили имитированную.