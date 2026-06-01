Комсомольчанина задержали за торговлю поддельной красной икрой

В Комсомольске-на-Амуре полицейские задержали 55-летнего местного жителя по подозрению в мошенничестве при продаже красной икры, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как установлено, в мае горожанин разместил в интернете объявление, на которое отозвались как минимум двое покупателей. Продавец назначил им встречу в Центральном округе и продал одному почти 6 литров якобы красной икры, а второму 4 литра. Дома потерпевшие попробовали продукт и обратились в полицию. Причиненный им ущерб оценен в более 48 тысяч рублей. Экспертиза установила, что под видом красной икры они купили имитированную.
Полицейские задержали продавца, не имеющего постоянного источника дохода. Выяснилось, что он покупал в магазинах имитированную красную икру, перекладывал в контейнеры и продавал под видом натуральной. На вырученные деньги платил за аренду квартиры и покупал продукты.
— Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Он частично возместил ущерб на 19,2 тысячи рублей. Проверяется его причастность к другим аналогичным эпизодам, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.
