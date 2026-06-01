Оправданный по делу о теракте в «Крокусе» участковый продолжает службу

Участковый из Тверской области, которого обвиняли в халатности из-за фиктивной регистрации будущих фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле», после оправдания продолжает работать в полиции. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Артемий Ласточкин.
По словам защитника, за время расследования полицейский пережил серьезное давление, однако суд признал его невиновным и не нашел в его действиях состава преступления.
Как рассказал адвокат, люди, о которых шла речь в обвинении, были фиктивно зарегистрированы на территории участка в 2018—2021 годах. К тому моменту, когда полицейский стал участковым в 2022 году, они уже снялись с регистрационного учета. Кроме того, на момент теракта эти люди жили в других районах Тверской области.
Ласточкин отметил, что в 2022 году его подзащитный сам выявил факт фиктивной регистрации граждан на своем участке. После этого было возбуждено уголовное дело, а виновного привлекли к ответственности.
По словам адвоката, будущие фигуранты дела о теракте не могли попасть в поле зрения участкового во время его службы, поэтому связи между его работой и произошедшей трагедией нет.
Ранее сообщалось, что участкового обвиняли в халатности из-за того, что он якобы не принял меры по факту фиктивной регистрации двух будущих фигурантов дела о теракте. Суд пришел к выводу, что оснований для уголовной ответственности в этом случае не было.
