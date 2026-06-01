В Свердловской области за сутки произошло 50 ДТП, погибли пять человек

За сутки в Свердловской области в ДТП погибли 5 человек.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области 31 мая произошло 50 аварий, из них шесть — с пострадавшими. Всего за сутки в ДТП погибли пять человек, еще пять получили травмы, один из них несовершеннолетний.

— Акцентируем внимание водителей на контроле технического состояния транспортных средств, оценке собственного здоровья перед поездкой и предельной бдительности при управлении, — сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Родители должны напоминать детям о необходимости соблюдать правила дорожного движения, в том числе требовать спешиваться с велосипедов и самокатов.

Напомним, что 31 мая в Нижнесергинском районе произошло смертельное ДТП с грузовиком. Оба транспортных средства съехали с проезжей части, автомобиль Land Rover опрокинулся. В результате ДТП водитель и три пассажира легкового автомобиля скончались на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи.