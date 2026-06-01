Уехал на работу и исчез: тело 29-летнего мужчины нашли у зоны отдыха в Алматинской области

В Алматинской области расследуют убийство 29-летнего мужчины, который пропал после выхода на работу в одной из зон отдыха на горячих источниках в Уйгурском районе. История получила широкий резонанс после того, как в социальных сетях родственники погибшего начали распространять обращение с просьбой помочь установить обстоятельства произошедшего. Как сообщили в полиции, 27 мая жительница района обратилась с заявлением о пропаже сына. По ее словам, мужчина выехал на работу и перестал выходить на связь. После обращения были незамедлительно организованы поисковые и оперативно-розыскные мероприятия. В результате тело мужчины обнаружили недалеко от зоны отдыха, где он работал. По предварительной версии следствия, трагедии предшествовал конфликт. Предполагается, что после распития спиртных напитков между мужчиной и его коллегами произошла ссора, в ходе которой ему нанесли телесные повреждения. По фактам убийства и укрывательства преступления возбуждены уголовные дела. По горячим следам полицейские задержали подозреваемых, двое из них арестованы и помещены в ИВС. В полиции сообщили, что расследование продолжается. Сейчас проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Также известно, что вместе с подозреваемыми находился еще один мужчина. Решение о его процессуальном статусе будет принято по итогам дальнейшего расследования.