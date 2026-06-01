Поход на музыкальный фестиваль закончился инсультами и комой для девушки

В США умерла 28-летняя жительница города Сент-Чарльз (штат Миссури, США), получившая травму во время музыкального фестиваля. О случившемся пишет Daily Star.
По данным издания, 16 мая женщина приехала на фестиваль в Мэриленд-Хайтс, где проходило выступление группы Sleep Theory. Во время концерта один из зрителей прыгнул в толпу и случайно ударил ее ногой по голове.
Сразу после происшествия женщина не придала случившемуся большого значения. Однако через несколько дней ее состояние резко ухудшилось. Спустя три дня после фестиваля она была доставлена в больницу с сильной головной болью.
Обследование показало кровоизлияние в мозг. Врачи предположили, что оно могло быть связано с полученной на концерте травмой. Также выяснилось, что пациентка перенесла два инсульта.
Кроме того, медики обнаружили у женщины заболевание, о котором ранее не было известно. Подробности диагноза не раскрываются.
Врачи провели операцию и удалили скопившуюся кровь и тромбы. Несмотря на усилия медиков, состояние пациентки оставалось тяжелым.
22 мая женщину ввели в медикаментозную кому. Спасти ее не удалось. Она умерла 26 мая.
Как отмечает Daily Star, в августе 2025 года американка обручилась со своим возлюбленным. Пара планировала сыграть свадьбу в апреле, однако церемонию перенесли. Свадьба так и не состоялась.
