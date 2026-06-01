В Беларуси водитель без прав пытался убежать от ГАИ вместе с пассажирами. Подробности приводит УВД Могилевского облисполкома.
В Бобруйске сотрудники ГАИ обратили внимание на автомобиль ВАЗ, ехавший по одной из улиц в Бобруйске. Водитель транспортного средства проигнорировал требование об остановке и решил скрыться.
Преследование длилось недолго: водитель бросил автомобиль и вместе с пассажирами пытался убежать, но его задержались. Как удалось установить, за рулем транспортного средства находился 18-летний житель Жлобина без прав. Причем это уже повторное нарушение в течение года.
Автомобиль был изъят и доставлен на охраняемую стоянку. В отношении водителя составлено семь административных протоколов. Ему необходимо оплатить штраф в размере 34 базовых величин, или 1530 рублей (в июне 2026 года одна базовая величина составляет 45 рублей).
