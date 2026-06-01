В Дивногорске заметили медведя, гулявшего по улицам города

В Дивногорске заметили медведя, бродившего по улицам города. Об этом сообщают в местных пабликах.
Косолапого заметили утром 29 мая в районе гидротехникума. Рядом с учебным заведением уличные камеры засняли медведя.
Отмечается, что медведя видели в верхней части города. Так, он был замечен со стороны улицы Саянской в сторону частного сектора и леса, а затем направился к общежитиям.
Медведя пока не обнаружили. Местных жителей призывают соблюдать осторожность.
