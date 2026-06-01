Россия выдала казахстанца, скрывавшегося 20 лет

Об этом сегодня, 1 июня 2026 года, рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры (ГП) РК:
«Генеральной прокуратурой РК из Российской Федерации экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за групповой разбой. Следствием установлено, что подозреваемый в 2006 году в Павлодаре группой лиц, с применением предмета, используемого в качестве орудия, совершил разбойное нападение и похитил имущество потерпевшего».
Отмечается, что другие соучастники преступления были осуждены к различным срокам наказания, за исключением фигуранта, который после совершения преступления от органа уголовного преследования скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.
В сентябре 2025 года злоумышленник задержан в Новосибирской области, откуда по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину.
В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.
За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества".