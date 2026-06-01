Две жительницы Хабаровского края отдали мошенникам около двух миллионов рублей

Так, 74-летней пенсионерке позвонил «сотрудник энергосбытовой компании». Он рассказал о якобы плановой замене счетчиков и убедил женщину назвать смс-код. Затем с горожанкой связалась «следователь» со словами, что пожилая женщина стала жертвой мошенников и может потерять все свои накопления. Единственный способ этого избежать — перевести все деньги безопасные счета. В итоге она лишилась 260 тысяч рублей.