Две жительницы Хабаровского края отдали мошенникам около двух миллионов рублей

Две жительницы города Амурска стали жертвами дистанционного мошенничества. Они отдали аферистам почти два миллиона рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Так, 74-летней пенсионерке позвонил «сотрудник энергосбытовой компании». Он рассказал о якобы плановой замене счетчиков и убедил женщину назвать смс-код. Затем с горожанкой связалась «следователь» со словами, что пожилая женщина стала жертвой мошенников и может потерять все свои накопления. Единственный способ этого избежать — перевести все деньги безопасные счета. В итоге она лишилась 260 тысяч рублей.

С другой жительницей Хабаровского края — 51-летней женщиной — связалась неизвестная. Она рассказала о своих высоких доходах от биржевой торговли.

«Поддавшись на уговоры, женщина решила инвестировать денежные средства. Под руководством “брокера” она перевела 1 миллион 640 тысяч рублей, из которых 290 тысяч рублей составляли ее личные сбережения, а остальная сумма — заемные», — рассказали в УМВД.

Возбуждены уголовные дела по части 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Проводятся оперативно-следственные мероприятия.