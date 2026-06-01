Иркутская прокуратура добилась выплаты 400 тысяч дочери погибшего работника

В деревне Сосновый Бор Иркутского района при ремонте канализационной трубы произошёл обвал бетонных плит фундамента. В результате погиб 47-летний работник, у которого осталась 18-летняя дочь. Прокуратура подала иск к работодателю о взыскании компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования. Теперь девушке выплатят 400 тысяч рублей.