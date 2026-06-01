В Беларуси милиция задержала гражданина Литвы прямо во время богослужения. Подробности сообщает районная газета «Пастаўскі край».
В деревне Кукляны Поставского районе сотрудниками милиции прямо во время богослужения был задержан гражданин Литвы, который называл себя духовным наставником старообрядческой общины.
Как удалось выяснить, Куклянская религиозная община была не зарегистрирована, иностранный гражданин не имел права проводить богослужения в стране. Вместе с тем мужчина намеревался зарегистрировать общину, обращался в Поставский райисполком. В ведомстве специалисты пояснили ему закон «О свободе совести и религиозных организациях», дав четкие рекомендации, связанные с оформлением документов.
Но все советы литовец проигнорировал, а бумаги, которые он подал, не соответствовали закону. Во время проверки сотрудниками рабочей группы районного исполкома были обнаружены факты фальсификации.
В частности, не проводились общие собрания участников общины. Также людей вводили в заблуждение в момент сбора подписей. Им говорили, что они подписываются за благоустройство церкви и кладбища. А в списки учредителей были внесены белорусы, даже не знавшие об этом. Вместе с тем устав общины полностью противоречил законодательству.
Все материалы рабочая группы направила в милицию, действиям иностранца будет дана правовая оценка.
Ранее МВД Беларуси заявило о задержании иностранца, провернувшего аферу на $750 000.
Тем временем в Беларуси водитель без прав пытался убежать от ГАИ вместе с пассажирами.
А еще власти Минска назвали дома, где не будут отключать горячую воду.