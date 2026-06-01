Сенатор в колонии решил устроить себе роскошную жизнь

Бывший член Совета Федерации Рауф Арашуков, который сейчас отбывает пожизненный срок в исправительной колонии № 6 Оренбургской области, известной как «Черный дельфин», стремился к привилегированным условиям. Он требовал, чтобы ему присылали продукты и вещи высшего качества, и не раз подчеркивал, что обладает значительными средствами. Об этом стало известно из материалов уголовного дела, связанного с попыткой дачи взятки работникам колонии, которые опубликовало ТАСС.

На допросах осужденный неоднократно заявлял о своих финансовых возможностях и упоминал, что у его посредника есть достаточно денег, чтобы разместить их в схронах в объемах, значительно превышающих изъятые три миллиона рублей. Исходя из этого, Арашуков настаивал на поставках ему элитных товаров, на которые выделял соответствующие средства.

Представители прокуратуры подтвердили слова экс-сенатора о его платежеспособности. В связи с этим на апелляционном заседании сотрудник надзорного органа запросила увеличение штрафа для Арашукова со 120 до 420 миллионов рублей, что в 70 раз превышало бы размер взятки. Тем не менее, судейская коллегия отклонила это требование прокуратуры, сочтя ранее назначенный штраф соответствующим обстоятельствам дела.

