В Южной Корее прогремел мощный взрыв

В Южной Корее, на оборонном предприятии в городе Тэджон, произошел мощный взрыв, унесший жизни четырех человек. Еще двое граждан получили травмы различной степени тяжести. Данную информацию распространило агентство Yonhap, ссылаясь на данные местных правоохранительных органов.
Инцидент случился в 10:59 по местному времени (04:59 по московскому). Президент страны Ли Чжэ Мен уже отреагировал на произошедшее, отдав распоряжение задействовать все имеющиеся ресурсы для проведения спасательной операции.
В настоящий момент пожарные расчеты пытаются ликвидировать возгорание, которое началось после взрыва. Специалисты планируют установить окончательное количество пострадавших и погибших, а также детально разобраться в причинах случившегося только после полной локализации пожара.
Согласно предварительной информации, взрыв прогремел на первом этаже завода. Причиной стало возгорание горючего вещества, которое применялось в двигательных установках.
ИИ может напрямую влиять на мозг человека.