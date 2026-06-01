Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Директор ЗАЭС заявил, что целью атак ВСУ являются сотрудники станции

Руководство Запорожской атомной электростанции заявило, что одной из ключевых целей атак со стороны ВСУ являются сотрудники станции. Об этом сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук, его слова приводит ТАСС.

По его мнению, подобные действия направлены на создание давления на персонал и попытку дестабилизировать работу объекта. Черничук отметил, что именно сотрудники обеспечивают безопасность станции и являются её основным ресурсом.

Он назвал психологическим воздействием удары по транспорту, который доставляет работников на станцию, а также по инфраструктуре Энергодара, где проживают их семьи. По его оценке, такие действия направлены на создание атмосферы постоянного напряжения и истощения.

Напомним, в субботу, 30 июня, ВСУ нанесли удар по транспортному цеху станции. БПЛА уничтожил шесть автобусов и две «газели». Сотрудники не пострадали. Эксперты МАГАТЭ осмотрели место попадания дрона и зафиксировали повреждения. Кроме того украинские военные впервые целенаправленно атаковали машинный зал энергоблока № 6.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше