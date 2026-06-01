Директор ЗАЭС заявил, что целью атак ВСУ являются сотрудники станции

По его мнению, подобные действия направлены на создание давления на персонал и попытку дестабилизировать работу объекта. Черничук отметил, что именно сотрудники обеспечивают безопасность станции и являются её основным ресурсом.
Он назвал психологическим воздействием удары по транспорту, который доставляет работников на станцию, а также по инфраструктуре Энергодара, где проживают их семьи. По его оценке, такие действия направлены на создание атмосферы постоянного напряжения и истощения.
Напомним, в субботу, 30 июня, ВСУ нанесли удар по транспортному цеху станции. БПЛА уничтожил шесть автобусов и две «газели». Сотрудники не пострадали. Эксперты МАГАТЭ осмотрели место попадания дрона и зафиксировали повреждения. Кроме того украинские военные впервые целенаправленно атаковали машинный зал энергоблока № 6.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.