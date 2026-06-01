Количество отравившихся в кафе Пятигорска выросло до 36 человек

В Пятигорске число пострадавших после посещения кафе увеличилось до 36 человек. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Сейчас в инфекционной больнице находятся 31 человек, в том числе двое детей 5 и 14 лет. Еще пятеро лечатся дома, так как болезнь у них протекает в легкой форме.
Проверка показала, что у заболевших выявлен сальмонеллез. Все они посещали одно и то же кафе.
После вспышки инфекции работу заведения приостановили. Следователи возбудили уголовное дело по факту массового заболевания людей.
У пострадавших после посещения кафе появились сильные боли в животе и высокая температура. По данным следствия, симптомы начали проявляться через несколько часов после еды.
При этом заболели не все посетители заведения. По предварительной версии, причиной отравления мог стать один из продуктов.
Сейчас сотрудники Следственного комитета и специалисты Роспотребнадзора проверяют кафе. Из заведения изъяли образцы продуктов и назначили экспертизы.
Расследование продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Читайте также: Десятки людей заразились острой кишечной инфекцией в кафе на российском курорте.