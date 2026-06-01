Мошеннический call-центр, обманывавший казахстанцев, накрыли в Одессе

Задержаны девять граждан Украины, которые водворены в изолятор временного содержания.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 1 июн — Sputnik. Масштабная международная спецоперация с участием полиции и прокуратуры Казахстана позволила пресечь работу мошеннический call-центр, сообщает Polisia.kz.

«В результате операции в городе Одессе пресечена деятельность организованного мошеннического call-центра, осуществлявшего противоправную деятельность в отношении граждан Казахстана. Преступная группа в течение длительного времени систематически совершала интернет-мошенничества», — подчеркивается в сообщении.

По предварительным данным, жертвами злоумышленников стали более 120 человек, а общий материальный ущерб превысил 85 млн тенге ($174,9 тысячи).

«Злоумышленники использовали современные методы социальной инженерии. Выступая под видом сотрудников операторов связи, банков, правоохранительных органов и государственных структур, они убеждали граждан устанавливать на смартфоны вредоносные приложения», — указывается в сообщении.

После получения удаленного доступа к устройствам преступники похищали денежные средства и персональные данные потерпевших, рассказал начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД Казахстана Жандос Суюнбай.

В рамках международной спецоперации проведено восемь санкционированных обысков, в ходе которых изъяты:

два элитных автомобиля;

26 компьютеров;

49 мобильных устройств;

материалы с подробными инструкциями и сценариями психологического воздействия;

символика Республики Казахстан.

По итогам операции задержаны девять граждан Украины, которые водворены в изолятор временного содержания.

Следователи проверяют причастность к другим эпизодам интернет-мошенничества в отношении граждан Республики Казахстан и других государств.

«Операция стала результатом эффективного международного взаимодействия в сфере борьбы с транснациональной киберпреступностью», — подчеркнули в МВД.

В ведомстве напомнили, что полиция и сотрудники банков никогда не требуют оформлять кредиты или переводить денежные средства на так называемые «безопасные счета» или устанавливать сторонние приложения.