Мошеннический call-центр, обманывавший казахстанцев, накрыли в Одессе

АСТАНА, 1 июн — Sputnik. Масштабная международная спецоперация с участием полиции и прокуратуры Казахстана позволила пресечь работу мошеннический call-центр, сообщает Polisia.kz.
«В результате операции в городе Одессе пресечена деятельность организованного мошеннического call-центра, осуществлявшего противоправную деятельность в отношении граждан Казахстана. Преступная группа в течение длительного времени систематически совершала интернет-мошенничества», — подчеркивается в сообщении.
По предварительным данным, жертвами злоумышленников стали более 120 человек, а общий материальный ущерб превысил 85 млн тенге ($174,9 тысячи).
«Злоумышленники использовали современные методы социальной инженерии. Выступая под видом сотрудников операторов связи, банков, правоохранительных органов и государственных структур, они убеждали граждан устанавливать на смартфоны вредоносные приложения», — указывается в сообщении.
После получения удаленного доступа к устройствам преступники похищали денежные средства и персональные данные потерпевших, рассказал начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД Казахстана Жандос Суюнбай.
В рамках международной спецоперации проведено восемь санкционированных обысков, в ходе которых изъяты:
два элитных автомобиля;
26 компьютеров;
49 мобильных устройств;
материалы с подробными инструкциями и сценариями психологического воздействия;
символика Республики Казахстан.
По итогам операции задержаны девять граждан Украины, которые водворены в изолятор временного содержания.
Следователи проверяют причастность к другим эпизодам интернет-мошенничества в отношении граждан Республики Казахстан и других государств.
«Операция стала результатом эффективного международного взаимодействия в сфере борьбы с транснациональной киберпреступностью», — подчеркнули в МВД.
В ведомстве напомнили, что полиция и сотрудники банков никогда не требуют оформлять кредиты или переводить денежные средства на так называемые «безопасные счета» или устанавливать сторонние приложения.