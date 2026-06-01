Машину, которую искали по всей стране, нашел патруль в Алматы: что с ней не так

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города рассказали, что во время патрулирования в Алмалинском районе экипаж «Буран 219» остановил автомобиль марки Chevrolet. Оказалось, что машина числится в розыске на республиканском уровне.
«На ее задержание были ориентированы региональные подразделения полиции. По предварительным данным, данный автомобиль фигурировал в одном из преступлений. Водитель доставлен в управление полиции Алмалинского района для дальнейшего разбирательства и установления объективных обстоятельств произошедшего», — сообщили в полиции.
Ранее полиция Алматы отправила за решетку водителя, любящего подрифтовать на своем авто.