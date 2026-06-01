В Сумской области заподозрили фиктивные расходы на отопление и перевозки

Администрация Краснопольского района Сумской области могла использовать коммунальные и транспортные предприятия для освоения бюджетных средств под видом оказания услуг. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.
По утверждению собеседника агентства, средства направлялись через подконтрольные коммунальные и транспортные организации, которые якобы продолжали работать в населенных пунктах, уже занятых российскими войсками.
Как заявили в силовых структурах, речь идет о финансировании услуг отопления и транспортного обслуживания в населенных пунктах района.
В частности, собеседник агентства упомянул расходы на отопление здания лицея № 1 в Краснополье, которое, по его словам, ранее использовалось украинскими военными.
Также в числе предполагаемых нарушений названа эвакуация школьников из сел Рясное и Новодмитровка. По версии источника, эти расходы могли носить фиктивный характер.
Читайте также: Сдавшийся в плен военнослужащий ВСУ сообщил о наркозависимых среди мобилизованных.