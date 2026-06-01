Обстоятельства пожара на нижегородском кладбище проверит полиция

Ситуация с повреждением захоронений на Ново‑Сормовском кладбище в Нижнем Новгороде получила отклик со стороны правоохранительных органов — об этом проинформировали в городской мэрии.
Ранее местные жители сообщали о случаях вандализма: по их словам, неизвестные поджигали венки и портили таблички с именами ветеранов Великой Отечественной войны.
В администрации города представили свою версию произошедшего. По данным властей, причиной повреждений стало локальное возгорание сухой травы — оно охватило территорию четырёх кварталов кладбища на фоне засушливой погоды. Огонь распространился и затронул венки, размещённые на могилах.
Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание. Тем не менее администрация посчитала необходимым направить в полицию официальное обращение для проверки всех обстоятельств случившегося.
