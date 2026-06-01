Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обстоятельства пожара на нижегородском кладбище проверит полиция

По данным властей, причиной повреждений стало локальное возгорание сухой травы — оно охватило территорию четырёх кварталов кладбища на фоне засушливой погоды.

Ситуация с повреждением захоронений на Ново‑Сормовском кладбище в Нижнем Новгороде получила отклик со стороны правоохранительных органов — об этом проинформировали в городской мэрии.

Ранее местные жители сообщали о случаях вандализма: по их словам, неизвестные поджигали венки и портили таблички с именами ветеранов Великой Отечественной войны.

В администрации города представили свою версию произошедшего. По данным властей, причиной повреждений стало локальное возгорание сухой травы — оно охватило территорию четырёх кварталов кладбища на фоне засушливой погоды. Огонь распространился и затронул венки, размещённые на могилах.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание. Тем не менее администрация посчитала необходимым направить в полицию официальное обращение для проверки всех обстоятельств случившегося.

Ранее мотоциклисты подожгли кладбище в Нижнем Новгороде.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше