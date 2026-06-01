12 БПЛА сбили над 6 воронежскими районами: что известно на утро 1 июня

Беспилотники пытались атаковать Воронежскую область минувшей ночью. Над шестью районами региона уничтожено 12 БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев.
Под угрозой непосредственного удара находились Россошанский, Кантемировский и Бутурлиновский районы. По предварительной информации, люди не пострадали, разрушений нет.
Отбой опасности атаки БПЛА в области объявили в 5:31 понедельника, 1 июня.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше