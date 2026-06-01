«Закопали живым»: парня жестоко убили на горячих источниках в Алматинской области

«27 мая в полицию Уйгурского района обратилась женщина с заявлением о пропаже своего 29-летнего сына, который выехал по месту работы и перестал выходить на связь. Незамедлительно были организованы поисковые и оперативно-розыскные мероприятия. В результате проведенной работы обнаружено тело пропавшего мужчины недалеко от места работы — зоны отдыха. По предварительным данным, после распития спиртных напитков между мужчиной и его коллегами произошел конфликт, в ходе которого потерпевшему были нанесены телесные повреждения. По факту убийства и укрывательства преступления возбуждены уголовные дела», — прокомментировали в ДП.