Мотоциклист погиб в ДТП в Молодечно

МИНСК, 1 июн — Sputnik. Мотоциклист погиб в дорожно-транспортном происшествии в Молодечно, сообщили в УГАИ ГУВД Миноблисполкома.

Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Авария произошла накануне вечером в 19:30. Водитель мотоцикла Suzuki 1990 года рождения ехал в сторону Минска по улице Великий Гостинец в Молодечно.

Около автозаправки водитель на закруглении дороги не справился с управлением, съехал на правую обочину, въехал в металлическое ограждение и опрокинулся.

От полученных травм мотоциклист погиб на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка.

В Минске также в воскресенье произошла авария с участием двух мотоциклисток.

По предварительной информации, столкновение мотоциклов произошла из-за несоблюдения безопасной дистанции. Обеих женщин доставили в больницу для обследования.