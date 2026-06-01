Мотоциклист погиб в ДТП в Молодечно

Авария произошла накануне вечером в 19:30. Водитель мотоцикла Suzuki 1990 года рождения ехал в сторону Минска по улице Великий Гостинец в Молодечно.
Около автозаправки водитель на закруглении дороги не справился с управлением, съехал на правую обочину, въехал в металлическое ограждение и опрокинулся.
От полученных травм мотоциклист погиб на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка.
В Минске также в воскресенье произошла авария с участием двух мотоциклисток.
По предварительной информации, столкновение мотоциклов произошла из-за несоблюдения безопасной дистанции. Обеих женщин доставили в больницу для обследования.