Минздрав: Девочка, пострадавшая в ДТП в Прикамье, находится в тяжелом состоянии

Девочка, попавшая в аварию в Суксунском районе, находится в тяжелом состоянии. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщили «РГ» в минздраве Пермского края.
Напомним, ДТП, в котором погибли четыре человека, в том числе трое детей, произошло вечером 31 мая на автотрассе «Кострома-Шарья-Киров-Пермь». Водитель грузовика MAN, шедший с полуприцепом, выскочил на полосу встречного движения. Тяжелая машина буквально перемолола попавшую под нее Lada Largus.
Из пяти человек, бывший в легковушке, выжила только шестилетняя девочка. Сейчас она госпитализирована.
По факту ДТП идет проверка.