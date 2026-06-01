Белгородская область подверглась массированной атаке ВСУ

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев рассказал в своем канале в Max, что за минувшие сутки регион подвергся 52 атакам со стороны Украины. Под удары попали Белгород, а также Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский и Шебекинский округа.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Семь раз украинские военные применяли артиллерию и реактивные системы залпового огня. Еще четыре атаки прошли с помощью сбросов взрывных устройств с беспилотников.

Системы ПВО и средства РЭБ нейтрализовали 60 украинских дронов.

Ранее сообщалось, что в Грайворонском округе в результате удара беспилотника пострадал один местный житель. Шуваев уточнил, что после оказания медицинской помощи он лечится амбулаторно.

Биография Александра Шуваева
Александр Михайлович Шуваев — российский военнослужащий и государственный деятель, участник специальной военной операции и программы «Время героев». В 2026 году его назначили временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области: подробности биографии военного и политика — в материале.
Читать дальше