Белгородская область подверглась массированной атаке ВСУ

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев рассказал в своем канале в Max, что за минувшие сутки регион подвергся 52 атакам со стороны Украины. Под удары попали Белгород, а также Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский и Шебекинский округа.