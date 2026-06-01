Рыбаков в Хабаровском крае задержали с четырьмя живыми амурскими осетрами

В Комсомольском районе задержаны два рыбака, незаконно поймавшие четырех амурских осетров, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Рыба была поймана в Амуре у села Бельго плавной сетью «ахан» с маломерного судна без путевки на вылов. Всех осетров вернули обратно в реку. Ущерб от их добычи составил 1,3 млн рублей.
— Амурский осетр является особо ценным видом водных биологических ресурсов и запрещен к вылову. По постановлению природоохранного прокурора возбуждено уголовное дело о незаконной добыче особо ценных водных биологических ресурсов (п. 2 ч. 2 ст. 37 УК РФ, по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ), — сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.
