Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рыбаков в Хабаровском крае задержали с четырьмя живыми амурскими осетрами

Ущерб от незаконной добычи рыбы составил 1,3 млн рублей.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Комсомольском районе задержаны два рыбака, незаконно поймавшие четырех амурских осетров, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Рыба была поймана в Амуре у села Бельго плавной сетью «ахан» с маломерного судна без путевки на вылов. Всех осетров вернули обратно в реку. Ущерб от их добычи составил 1,3 млн рублей.

— Амурский осетр является особо ценным видом водных биологических ресурсов и запрещен к вылову. По постановлению природоохранного прокурора возбуждено уголовное дело о незаконной добыче особо ценных водных биологических ресурсов (п. 2 ч. 2 ст. 37 УК РФ, по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ), — сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

Напомним, житель Хабаровского края заплатил почти 1 млн рублей за 36 кг калуги.