«Невозможно было переубедить, она где-то летала: три порчи, три гроба ей будет». В Быхове женщина продала квартиру матери и набрала кредитов, чтобы снять родовое проклятие

Белоруска продала квартиру матери, чтобы снять родовое проклятие. Подробности сообщили в эфире телеканала СТВ.
Речь идет про дело жительницы Быхова, которая выдавала себя за потомственную знахарку и предлагала магические услуги. Так, за деньги, мошенница обещала своим клиентам снять «венец безбрачия», вылечить болезни, а также снять «родовое проклятие».
Самой крупной жертвой стала местная жительница, которая отдала аферистке 120 000 рублей для снятия родового проклятия. Чтобы собрать указанную сумму, белоруска продала квартиру своей матери, сдала в ломбард золото, а также набрала кредитов на родственников.
Как рассказала одна из знакомых, пострадавшая просила ее оформить кредит:
— Я говорила: «Тебя обманывают, как ты не понимаешь!» Невозможно было ее переубедить. Она безумна. Она где-то летала: три порчи, три гроба ей будет.
Еще одна из близких знакомых добавила, что она не узнавала женщину — это был чужой человек, который в истерике просил о помощи:
— Я ей одно, она мне другое. Она реально как будто зазомбирована.
Брат пострадавшей признается, что не может ездить мимо дома, в котором находилась мамина квартира, которую сестра продала из-за мошенницы. По его словам, «гадалка» убеждала: порча не только на женщине, а на всей ее семье.
— Корень зла — квартира, от которой надо срочно избавиться (продать), а вырученные деньги отдать «на чистку» самой гадалке, которая обещала лично провести необходимые ритуалы, — рассказал брат пострадавшей.
Мужчина говорит: сестра отдала деньги гадалке, и они должны были где-то какое-то время полежать, отработать свое, а уж потом вернуться в большем размере. Но все затянулось, и муж жительницы Быхова обратился в милицию. Через полгода.
По словам помощника председателя Могилевского областного суда Инны Дроздовой, обвиняемой было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. Также «гадалка» должна выплатить штраф в размере 200 базовых величин, или 9000 рублей (в июне 2026 года одна базовая величина составляет 45 рублей).
Как замечает начальник Быховского РОВД Юрий Колотилкин, указанный случай не является рядовым или же схемой мошенников. Речь идет про ситуацию, когда женщина попала под гипноз другого человека. Он обращает внимание, что в момент расследования уголовного дела сотрудники милиции смогли установить еще пять лиц, пострадавших от действий «гадалки».
