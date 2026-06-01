Тело пропавшего мужчины нашли на озере Вардроперский Сор

Трое жителей Ямало-Ненецкого автономного округа отправились на моторной лодке в сторону озера Вардроперский Сор и пропали. Тело одного из них нашли в девяти километрах от села Сюнай. Об этом сообщает СУ СК России по ЯНАО.
В ведомстве сообщили, что 30 мая, в субботу, трое мужчин отправились на моторной лодке из села Яр-Сале в сторону озера Вардроперский Сор. Они перестали выходить на связь. Позднее тело одного из них было найдено в водоеме. Ведутся поиски остальных пропавших.
Следователи выясняют, что именно произошло. По этому случаю проводится проверка.
