В Москве мужчина из мести поджег автомобиль, окативший его из лужи

В ведомстве рассказали, что в полицию поступило сообщение, что в районе Рижского проезда горит иномарка. Ее владелец сообщил прибывшим полицейским, что вечером припарковался около дома и ушел, а ночью проснулся от криков соседки о пожаре. Полицейские задержали 48-летнего приезжего из другого региона России.
«Он (задержанный — ред.) рассказал, что поджег автомобиль, чтобы отомстить обидчику, который, проезжая мимо, облил его водой из лужи», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Фигурант заключен под стражу.