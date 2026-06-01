Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве мужчина из мести поджег автомобиль, окативший его из лужи

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Мужчина поджег автомобиль, владелец которого, проезжая мимо, облил его из лужи на севере Москвы, поджигатель задержан, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД РФ.

Источник: © РИА Новости

В ведомстве рассказали, что в полицию поступило сообщение, что в районе Рижского проезда горит иномарка. Ее владелец сообщил прибывшим полицейским, что вечером припарковался около дома и ушел, а ночью проснулся от криков соседки о пожаре. Полицейские задержали 48-летнего приезжего из другого региона России.

«Он (задержанный — ред.) рассказал, что поджег автомобиль, чтобы отомстить обидчику, который, проезжая мимо, облил его водой из лужи», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Фигурант заключен под стражу.