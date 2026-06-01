Сценарист Берестовой признал вину в убийстве экс-участника «Дома-2» Лукина

В Измайловском суде Москвы перед присяжными выступил сценарист сериала «Счастливы вместе» Станислав Берестовой, обвиняемый в убийстве бывшего участника реалити-шоу «Дом-2» Дмитрия Лукина. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
На заседании подсудимый признал вину, но назвал произошедшее самообороной. По его словам, Лукин пришёл к нему в гости в состоянии алкогольного опьянения. Затем, по версии Берестового, экс-участник «Дома-2» напал на него, нанёс несколько ударов, а после взялся за нож. Берестовой просил остановиться, но экс-участник «Дома-2» шёл на него с фразой «убью». Тогда сценарист тоже схватил нож и хаотично размахивал им, защищаясь.
Эксперты насчитали на теле Лукина более пятидесяти колото-резаных ран. Преступление произошло в ночь на 14 апреля 2025 года в квартире на Щёлковском шоссе. Лукина нашли без признаков жизни, а Берестовой после расправы попал в реанимацию с переломами лица, порезами рук и ссадинами. Как писал KP.RU, пока точная причина конфликта остаётся неизвестной.