Сценарист Берестовой признал вину в убийстве экс-участника «Дома-2» Лукина

На заседании подсудимый признал вину, но назвал произошедшее самообороной. По его словам, Лукин пришёл к нему в гости в состоянии алкогольного опьянения. Затем, по версии Берестового, экс-участник «Дома-2» напал на него, нанёс несколько ударов, а после взялся за нож. Берестовой просил остановиться, но экс-участник «Дома-2» шёл на него с фразой «убью». Тогда сценарист тоже схватил нож и хаотично размахивал им, защищаясь.